«Дымов» хочет выпускать колбасу «Ламбруско»

Производитель колбасных изделий группа компаний «Дымов» подала документы на регистрацию нового товарного знака «Ламбруско Дымов». Об этом пишет газета «Ведомости».

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По данным издания, заявка на регистрацию бренда по 29-му классу Международной классификации товаров и услуг – мясные и колбасные изделия – подана в Роспатент. Она стала частью серии товарных знаков в итальянском стиле, уже принадлежащих компании. Среди них «Пикколини», «Чезаре», «Кампаньола», «Наполи».

При этом опрошенные изданием юристы усомнились в том, что Роспатент одобрит такую заявку, так как Lambrusco – это всемирно известный бренд вин, который уже защищен товарным знаком № 1051676.

«Учитывая, что широко известное наименование «Дымов» планирует размещать на упаковках мясной продукции, Роспатент может усмотреть в этом попытку введения в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства», - отметил патентный поверенный, ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин.