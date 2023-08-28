«Дымов» хочет выпускать колбасу «Ламбруско»
Производитель колбасных изделий группа компаний «Дымов» подала документы на регистрацию нового товарного знака «Ламбруско Дымов». Об этом пишет газета «Ведомости».
По данным издания, заявка на регистрацию бренда по 29-му классу Международной классификации товаров и услуг – мясные и колбасные изделия – подана в Роспатент. Она стала частью серии товарных знаков в итальянском стиле, уже принадлежащих компании. Среди них «Пикколини», «Чезаре», «Кампаньола», «Наполи».
При этом опрошенные изданием юристы усомнились в том, что Роспатент одобрит такую заявку, так как Lambrusco – это всемирно известный бренд вин, который уже защищен товарным знаком № 1051676.
«Учитывая, что широко известное наименование «Дымов» планирует размещать на упаковках мясной продукции, Роспатент может усмотреть в этом попытку введения в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства», - отметил патентный поверенный, ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин.
Ранее компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ», занимающаяся производством шоколада Toblerone подала заявку на регистрацию знака «Тоблерон» для мясных деликатесов и безалкогольных напитков.