Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, упала в первом полугодии 2023 года до 296,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составил 2,5 триллиона рублей, прибыль рухнула в 8,5 раза. Ее снижение объясняется прежде всего влиянием курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля в отчетном периоде — на 24 процента к доллару и на 26 процентов к евро, Фамил Садыгов.

Выручка холдинга за шесть месяцев составила 4,11 триллиона рублей. При этом прибыль от продаж за период сократилась в 3,5 раза (до 744,78 миллиарда рублей), а прибыль до уплаты налогов упала с 3,24 триллиона рублей годом ранее до 360,6 миллиарда рублей.