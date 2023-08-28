Агентство «Эксперт РА» впервые присвоило Сберу наивысший ESG-рейтинг

«Сбер стал первой компанией в России, которой агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг уровня ESG-II(a) ― аналитики отметили наш высокий уровень эффективности в части управления ESG-рисками и соблюдение интересов широкого круга заинтересованных сторон при принятии ключевых решений. Радует, что позитивные оценки также получили наши экологические практики, программы по улучшению условий труда и развитию сотрудников, а также социальные, инклюзивные и просветительские проекты по финансовой грамотности», — рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.