Эксперт оценил планы о штрафах для маркетплейсов за торговлю контрафактом
Глава организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером оценил планы российских властей по введению ответственности для маркетплейсов за продажу контрафактных товаров, отметив, что новая мера положительно скажется на отрасли интернет-торговли и на потребителях.
Минпромторг ранее разработал проект постановления, согласно которому с 1 сентября маркетплейсы признают участниками торгового оборота, их могут начать штрафовать за торговлю контрафактом — продукцией без маркировки. Об этом сообщали "Известия". По данным издания, правило распространится на такие товары, как обувь, фототехника, шины, парфюм, молочная продукция и вода в упаковке. Маркетплейсы должны будут подавать информацию об обороте маркированных товаров в систему "Честный знак" и самостоятельно контролировать соблюдение продавцами правил маркировки. За нарушения по итогам проверок (их могут инициировать из-за жалоб покупателей) контрольно-надзорных органов онлайн-площадкам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.
К сожалению, в настоящее время маркетплейсы продолжают оставаться одним из наиболее значимых каналов реализации контрафактной продукции. И это происходит в силу того, что они не отвечают за тех, кого допускают на свои площадки. Сейчас же существует множество государственных информационных систем, существует возможность проверять контрагента до того момента, как он будет допущен до продажи товаров потребителям, но этого зачастую не делается. Или делается, но в недостаточном объеме. Соответственно, все больше и больше нелегальных продавцов и товаров попадают на торговые интернет-площадки. Это и контрабанда, и контрафакт, и любая другая запрещенная продукция.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
С началом введения обязательной маркировки у всех игроков на рынке, в том числе у маркетплейсов, появился простой, понятный и общедоступный инструмент проверки - Реестр участников оборота товаров, отметил эксперт.
"Если компания заявляет, что продает, например, обувь, одежду, воду, молочную продукцию или парфюм, то она обязательно должна быть зарегистрирована в системе участников оборота маркируемой продукции. И наши исследования показывают, что в зависимости от маркетплейса от нескольких процентов до нескольких десятков процентов продавцов не являются зарегистрированными участниками оборота. То есть они реализуют нелегальную продукцию неизвестного происхождения. При этом их могли бы отсеять и не допустить к продажам на основании общедоступных сведений", — подчеркнул глава организации.
Он добавил, что доля нелегальных продавцов на трех крупнейших российских маркетплейсах разнится. Так, их наибольшее число было выявлено на Wildberries, второе место занимает площадка Ozon, а за ним следует "Яндекс. Маркет".
"Но в любом случае такие продавцы, к сожалению, сейчас присутствуют везде. И этого можно избежать благодаря использованию механизмов контроля", — заявил эксперт.
Введение ответственности маркетплейсов за допуск продавцов нелегальной продукции и за продажу немаркированных товаров позволит в существенным образом исправить сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, выразил мнение Павлов.
"Объемы нелегальной продукции сократятся, а прозрачность рынка повысится. Соответственно, он станет более безопасным для потребителей", — сказал собеседник.
Вместе с тем Павлов подчеркнул, что нововведение не отразится на ценах торговых онлайн-площадок.
"Это достаточно конкурентный рынок. Существует несколько крупных маркетплейсов с множеством добросовестных продавцов. И за счет равной конкуренции цены будут оставаться стабильными... Мы получим ситуацию, когда потребители будут получать более качественную и более безопасную продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям. Более того, выиграют ответственные российские продавцы, которые сейчас находятся в неравных условиях с продавцами и поставщиками контрабанды. Для них расширится рынок сбыта", — заключил специалист.
По итогам первого полугодия 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли увеличились на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ранее сообщала газета "Известия" со ссылкой на данные исследования банка "Точка", маркетинговой платформы Calltouch и рекрутинговой компании HH.ru.