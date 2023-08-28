К сожалению, в настоящее время маркетплейсы продолжают оставаться одним из наиболее значимых каналов реализации контрафактной продукции. И это происходит в силу того, что они не отвечают за тех, кого допускают на свои площадки. Сейчас же существует множество государственных информационных систем, существует возможность проверять контрагента до того момента, как он будет допущен до продажи товаров потребителям, но этого зачастую не делается. Или делается, но в недостаточном объеме. Соответственно, все больше и больше нелегальных продавцов и товаров попадают на торговые интернет-площадки. Это и контрабанда, и контрафакт, и любая другая запрещенная продукция.

Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"