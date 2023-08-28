Бакальчук второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году. Его во второй раз возглавила генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций "Фосагро". На третьем месте расположилась Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. В декабре 2020 года она стала владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в $2,5 млрд. Четвертое место занимает жена Алексея Мордашова Марина Мордашова, которая владеет 52% акций Nordgold с состоянием в $1,85 млрд. На пятом месте находится Лидия Михайлова вместе с сыновьями, которая контролирует более 80% акций группы "Черкизово", с состоянием $1,55 млрд.