Binance рассматривает полный уход из России

На прошлой неделe WSJ сообщило , что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance «в связи с возможным нарушением американских санкций в отношении России». Также издание отмечало, что через множество посредников российские клиенты до сих пор могут переводить средства из банков, находящихся под санкциями, на баланс Binance, а также совершать P2P-сделки по обмену рублей на цифровые токены, в которых часто участвуют банки из «черного списка» Запада. Однако в криптобирже заявляли, что компания «не имеет никаких отношений ни с какими банками, ни в России, ни в других странах в рамках своих P2P-сервисов и не сотрудничает с партнерами в традиционной финансовой системе, которые находятся в каких-либо санкционных списках».