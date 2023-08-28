Binance рассматривает полный уход из России
Криптовалютная биржа Binance проводит повторный анализ своего российского бизнеса и не исключает возможности полного ухода из страны. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление представителя компании.
«Рассматриваются все варианты, включая полный уход», — рассказал представитель Binance в интервью газете.
На прошлой неделe WSJ сообщило , что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance «в связи с возможным нарушением американских санкций в отношении России». Также издание отмечало, что через множество посредников российские клиенты до сих пор могут переводить средства из банков, находящихся под санкциями, на баланс Binance, а также совершать P2P-сделки по обмену рублей на цифровые токены, в которых часто участвуют банки из «черного списка» Запада. Однако в криптобирже заявляли, что компания «не имеет никаких отношений ни с какими банками, ни в России, ни в других странах в рамках своих P2P-сервисов и не сотрудничает с партнерами в традиционной финансовой системе, которые находятся в каких-либо санкционных списках».
Начиная с прошлой субботы, 26 августа, Binance ввела ограничения для людей, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) России, на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P. Находящиеся за границей россияне, которые подтвердили свой зарубежный адрес при верификации, в свою очередь, могут совершать P2P-сделки на Binance со всеми валютами, кроме российского рубля, евро, доллара США и украинской гривны, сообщала криптобиржа.
В марте Binance уже вводила ограничения для россиян, а также для любых граждан, проживающих на территории России, на покупку или продажу долларов США и евро через свой P2P-сервис.