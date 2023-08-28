На «Агроруси» соберутся ключевые компании агропромышленной отрасли

Какие новинки для российского рынка приготовили производители из КНР, чем удивят белорусские предприятия, зачем агропромышленной сфере нужны беспилотники, почему сельское хозяйство считается передовой отраслью в плане цифровизации и импортозамещения, как стать сельским туристом в Черногории – это и многое другое из жизни АПК России, стран ближнего и дальнего зарубежья вы узнаете только на Выставке «Агрорусь-2023» в Экспофоруме с 30 августа по 1 сентября.

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Тема международного сотрудничества – одна из ключевых в сегодняшней повестке дня. Поэтому впервые на Выставке свои достижения представят более 10 компаний из Китая. Для российского рынка КНР предлагает промышленные сушилки зерна и комбикормов, пищевое оборудование, комплектующие для сельскохозяйственной техники и прочее.

Традиционным участником «Агроруси» станет Республика Беларусь. Компании из Минской, Могилёвской и Витебской областей не только готовят технические новинки, но и везут в Петербург эксклюзивные белорусские угощения.

Коллективные стенды с достижениями представителей агропромышленного сектора продемонстрируют Санкт-Петербург, Новосибирская и Брянская области, Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, а также Ленинградская область.

Масштабная экспозиция 47-го региона включает сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства всех 17 районов. Кроме того, Ленобласть будет представлена большой официальной делегацией во главе с губернатором Александром Дрозденко и руководителем Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко.

Всего в Выставке примут участие свыше 250 компаний из 3 стран и 20 регионов России.

На стендах – сельскохозяйственная и агропромышленная техника и оборудование, пищевая продукция, IT-решения для АПК, минеральные и биологические удобрения, гидравлические системы, полимерные материалы, торфяные субстраты для профессионального выращивания растений, микробиологическая продукция, БАДы и пищевые добавки, сельскохозяйственные беспилотники, в том числе для борьбы с борщевиком, научные разработки и многое другое.

Конгрессная программа тематически дополняет и расширяет выставочную экспозицию. Среди ключевых треков:

цифровизация в сельском хозяйстве;

экспорт продукции агропромышленного комплекса;

решение кадровых вопросов в сфере АПК;

импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли;

актуальные проблемы АПК;

современные тенденции развития профессионального аграрного образования.

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Международный вектор продолжит Конференция «Развитие сельского хозяйства и агропромышленности БРИКС и БРИКС+».

Образование и научные достижения России обсудят на Региональном форуме Совета молодых учёных «Потенциал молодых учёных как драйвер развития АПК». В I Международном форуме «Сельский туризм как вектор социально-экономического развития территорий» примут участие представители Черногории.

Конкурс «Золотая медаль» под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ выявит лучших производителей и поставщиков услуг в агропромышленной сфере. К участию допускаются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства, частные лица, научно-исследовательские организации.

2 дня на Выставке будет работать Центр деловых контактов (ЦДК), который предоставит уникальную возможность найти новых партнёров, поставщиков и клиентов. ЦДК – это прямые переговоры производителей и закупщиков в уютной и непринуждённой атмосфере. 30 августа новые предложения смогут найти крупные рестораны и торговые сети, 31 августа – агропромышленные предприятия.

1 сентября на «Агроруси» пройдёт День первокурсника Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, а накануне состоятся День Ленобласти и День садовода. Лучшие садоводы Петербурга получат правительственные награды.

«Агрорусь» – это также грандиозный праздник урожая и яркие гастрономические впечатления для всех. Поэтому с 25 августа по 3 сентября на большой парковке Экспофорума гостей ждут сразу две сельскохозяйственные ярмарки («Агрорусь» и ярмарка Ленобласти), экспозиция сельскохозяйственной техники и выставка-ярмарка «Православная Русь».

Только на «Агроруси» – эксклюзивные фермерские сыры, сезонные дикоросы, овощи, фрукты, рыба, мясо, саженцы, а также море мёда и любимый конкурс «Народная дегустация», который определит лучший мёд Ярмарки. Все дни Ярмарки гостей будут радовать концертно-развлекательная программа и развлечения для детей.