Рэпер Тимати купил сеть пиццерий Domino's Pizza в России

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели активы пиццерии Domino's Pizza в России. Об этом сообщает Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky.

30 августа состоится презентация предстоящего ребрендинга проекта.

На прошлой неделе стало известно, что Тимати хочет выкупить российскую сеть Domino's Pizza после сообщений о банкротстве. Он обратился через соцсети к владельцам пиццерий, призвав их связаться с ним, чтобы обсудить вопрос покупки.

В конце июня Тимати вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.