Чехия начала расследование против Raiffeisen из-за России

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии приступил к расследованию в отношении австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), продолжающей работать на российском рынке, сообщает Česká televize.

С просьбой об этом обратилась местная Ассоциация по правам граждан и предпринимателей, представители которой отметили, что банк «получает огромную прибыль», которая через уплаченные в России налоги тратится на финансирование специальной военной операции. Дополнительной информации о ходе расследования в чешской полиции предоставить не смогли.

RBI ранее заявлял, что рассматривает вариант продажи российского подразделения или его вывода из структуры группы. При этом, по данным Reuters, окончательные сроки ухода из России в банке не утверждают, надеясь на скорое завершение конфликта на Украине. Планировавшееся на сентябрь текущего года отделение российской «дочки» там теперь решили сдвинуть на конец декабря.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях компании в стране работает более 9000 человек. 24 августа стало известно, что принадлежащие Raiffeisen Bank International 25 процентов в страховой компании «Райффайзен Жизнь» передадут российским инвесторам в течение полугода при условии одобрения сделки советом директоров и регулирующими органами.