Жители Крыма смогут пополнить баланс мобильного в «СберБанк Онлайн»

«Платежи в «СберБанк Онлайн» – одна из самых востребованных операций в приложении у наших клиентов по всей России наряду с переводами. Работая в Крыму, мы стремимся дать жителям полуострова полный доступ ко всему спектру услуг Сбера», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.