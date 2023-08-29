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Тимати и Антон Пинский приобрели российский бизнес Domino’s Pizza

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza. Об этом сообщает Telegram-канал ReBro, который принадлежит ресторатору Дмитрию Левицкому.

Рэпер Тимати купил сеть пиццерий Domino's Pizza в России
© РИА Новости

Он отметил, что презентация ребрендинга проекта для журналистов запланирована на среду, 30 августа.

21 августа стало известно, что нидерландская компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, прекратила попытки продать российское подразделение DP Russia и начала процесс его банкротства.

После этого Тимати предложил владельцам DP Eurasia выкупить российские активы компании.

Весной прошлого года DP Eurasia объявила о том, что приостанавливает инвестиции в российский бизнес и отказывается от роялти. Осенью стало известно о планах фирмы продолжить оптимизировать количество своих заведений на территории России. В октябре у DP Eurasia в России насчитывалось 171 пиццерия. Годом ранее их было 192.

В середине июля текущего года Domino's Pizza опровергла смену названия большинства своих пиццерий. Данную информацию ранее распространили СМИ.

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