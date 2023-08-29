Рэпер Тимати купил сеть пиццерий Domino's Pizza в России

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza. Об этом сообщает Telegram-канал ReBro, который принадлежит ресторатору Дмитрию Левицкому.

Он отметил, что презентация ребрендинга проекта для журналистов запланирована на среду, 30 августа.

21 августа стало известно, что нидерландская компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, прекратила попытки продать российское подразделение DP Russia и начала процесс его банкротства.

После этого Тимати предложил владельцам DP Eurasia выкупить российские активы компании.

Весной прошлого года DP Eurasia объявила о том, что приостанавливает инвестиции в российский бизнес и отказывается от роялти. Осенью стало известно о планах фирмы продолжить оптимизировать количество своих заведений на территории России. В октябре у DP Eurasia в России насчитывалось 171 пиццерия. Годом ранее их было 192.