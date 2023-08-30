Украина национализировала активы российской компании

Украина национализировала активы российской группы компаний «Волга-Днепр». Об этом сообщил украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС), взыскавший активы в пользу Киева, в своем Telegram.

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Уточняется, что речь идет о компаниях Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., обществе с ограниченной ответственностью «Волга-Днепр-Москва» и обществу с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Волга-Днепр». К ним применена санкция, предусмотренная пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях». В частности, суд конфисковал шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 «Руслан».