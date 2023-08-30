Хакеры атаковали «Золотую корону»

Хакеры атаковали систему денежных переводов «Золотая корона» (KoronaPay), которая стала особенно востребованной на фоне осложнения отправки средств из РФ за рубеж и обратно из-за западных санкций. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, ресурсы «Золотой короны» были «отмечены на теневых форумах в числе целей для «хактивистов» еще 28 августа.

Эксперты ServicePipe (защита цифровых активов) подтвердили кибератаку, а также сбои в работе сервиса. Объемы подобных атак могут достигать 10 Гбит/с, однако этот инцидент был менее мощным, говорят в компании.

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«Призывы атаковать компанию, как правило, приводят к массовой DDoS-атаке (атака по модели «отказ в обслуживании»), что и произошло с платежной системой»,— говорит один из собеседников издания.

В ЦБ РФ и «Золотой короне» ситуацию не комментировали.

«Золотая корона» предоставляет услуги финансовых транзакций без открытия счета и работает на территории России, стран СНГ, Евросоюза и в ряде других стран. Система существует с 1994 года, особенно востребованной она стала после начала вооруженного конфликта на Украине, когда отправка денег из РФ за границу и обратно серьезно осложнилась, притом что значительное число россиян релоцировались в ближнее и дальнее зарубежье.

Коммерческий директор ServicePipe Данила Чежин отметил, что ответственность за атаку на «Золотую корону» взяла на себя «IT-армия Украины».

Согласно данным ЦБ и систем финансовых переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact, в 2022 году физлица отправили рекордные объемы денежных переводов из России в соседние страны — около $23 млрд.

«DDoS-атаки направлены на прерывание работы атакуемых сервисов, и платежным системам, у которых весь бизнес построен на непрерывности переводов, простои приносят прямой финансовый ущерб»,— отмечает руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.

Если клиенты не могут перевести деньги, сервис не получает проценты, объясняет он, и эти потери невосполнимы: «Если клиент хочет оплатить сейчас, а система не работает, он не будет ждать, когда она восстановит работу, а просто оплатит через другую систему и, возможно, потом перейдет на нее».