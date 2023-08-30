Газпромбанк удвоил уставный капитал

Газпромбанк в июле удвоил уставный капитал
Газпромбанк в июле увеличил уставный капитал вдвое, до 496,1 млрд рублей, обратил внимание «Коммерсант».
Но пополнение произошло за счет прибыли банка, а не по итогам дополнительного размещения акций, которое традиционно используется для увеличение уставного капитала.
Средства на увеличение капитала у банка есть — только за первое полугодие 2023 года заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 114,6 млрд рублей, следует из его отчетности за полугодие.
Речь о докапитализации банка не идет, считает банковский эксперт Андрей Нечаев, рост величины регуляторного капитала за месяц был слишком незначительным — оно составило лишь 1%. Он также отметил, что изменение структуры капитала не повлияло на уровень обязательных нормативов банка.
Причиной увеличения капитала может быть привлечение нового инвестора, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов, «чтобы разводнить его долю, не влияя при этом на перераспределение долей текущих акционеров».