Газпромбанк удвоил уставный капитал

Газпромбанк в июле увеличил уставный капитал вдвое, до 496,1 млрд рублей, обратил внимание «Коммерсант».

Но пополнение произошло за счет прибыли банка, а не по итогам дополнительного размещения акций, которое традиционно используется для увеличение уставного капитала.

Средства на увеличение капитала у банка есть — только за первое полугодие 2023 года заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 114,6 млрд рублей, следует из его отчетности за полугодие.

Речь о докапитализации банка не идет, считает банковский эксперт Андрей Нечаев, рост величины регуляторного капитала за месяц был слишком незначительным — оно составило лишь 1%. Он также отметил, что изменение структуры капитала не повлияло на уровень обязательных нормативов банка.