В России ожидается дефицит лапши «Доширак»

В России прогнозируется дефицит лапши быстрого приготовления «Доширак», пишет Telegram-канал Mash. По данным источников, это произойдет из-за курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки кадров.

Утверждается, что назрела проблема нехватки рабочих на производстве – мигранты массово увольняются и уезжают на заработки в Казахстан (в этом как раз винят обвал рубля). Рук не хватает, производитель не успевает поставлять товар на прилавки.

Ранее сообщалось, что отток мигрантов после ослабления рубля приводит к нехватке рабочих на крупных агропредприятиях. На некоторых предприятиях нехватка специалистов оценивается в 25–30%. В России нужно ввести обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов на фоне оттока мигрантов, заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, трудовые мигранты теперь нацелены получить работу в Евросоюзе.