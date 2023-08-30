Минфин Бельгии отказал в разблокировке активов «Тинькофф Страхования»

«Тинькофф Страхование» получило отказ от Министерства финансов Бельгии на разблокировку собственных активов компании в международном депозитарии Euroclear, рассказали Frank Media в пресс-службе «Тинькофф».

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Там уточнили, что заявка «Тинькофф Инвестиций» на предоставление аналогичной лицензии, которая включает как собственные средства брокера, так и клиентские активы, пока находится на рассмотрении.

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«Тинькофф Инвестиции» в конце 2022 года запросил Минфин Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы клиентов из подсанкционного Национального расчетного депозитария (НРД) в другие безопасные места хранения. Брокер отмечал, что запрос касается разблокировки всех активов тех клиентов, кто не попал под санкции. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые были заблокированы в Euroclear — это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций.

«Мы считаем, что вероятность (разблокировки активов — FM ) высокая. «Тинькофф» отвечает всем необходимым критериям, которые выдвигает европейский регулятор», — отмечала группа «Тинькофф».

Так, первому добиться взыскания с бельгийского депозитария удалось банку «Санкт-Петербург», который смог получить от Euroclear $107,1 млн в рублевом эквиваленте. Также разрешение на разблокировку получили Экспобанк и «Ури-банк», российская «дочка» южнокорейского Woori Bank — в обоих случаях речь касалась собственных активов кредитных организаций, а не ценных бумаг на счетах клиентов.

Однако известно и об отказах бельгийского регулятора в предоставлении лицензии российским компаниям — недавно такая участь настигла «Цифра брокера». Как рассказал Frank Media представитель компании, они подали заявление в Минфин Бельгии в декабре 2022 года, но получили отказ. В пресс-службе добавили, что брокер «не согласился с формальными основаниями для отказа» и планирует обжаловать это решение в Государственном совете Бельгии.

Чаще такие разрешения получают частные инвесторы: например, в марте 2023 года такую лицензию выдали физическому лицу из России (однако у него был ВНЖ в Европе и счета в иностранных банках), а в мае 2023-го ее получил еще один частный инвестор,у которого нет европейского ВНЖ, однако есть счет в европейском банке.