Тимати переименовал Domino's Pizza

Сеть пиццерий, которую будут развивать Тимати и ресторатор Антон Пинский, будет называться Dомиno Pizza. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня двери для посетителей открыло заведение сети в Москве на Ходынском бульваре.

Накануне сообщалось, что Тимати и Пинский приобрели российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza.

21 августа стало известно, что нидерландская компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, прекратила попытки продать российское подразделение DP Russia и начала процесс его банкротства.

После этого Тимати предложил владельцам DP Eurasia выкупить его российские активы.