Тимати переименовал Domino's Pizza
Сеть пиццерий, которую будут развивать Тимати и ресторатор Антон Пинский, будет называться Dомиno Pizza. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня двери для посетителей открыло заведение сети в Москве на Ходынском бульваре.
Накануне сообщалось, что Тимати и Пинский приобрели российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza.
21 августа стало известно, что нидерландская компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, прекратила попытки продать российское подразделение DP Russia и начала процесс его банкротства.
После этого Тимати предложил владельцам DP Eurasia выкупить его российские активы.
Весной прошлого года DP Eurasia объявила о том, что приостанавливает инвестиции в российский бизнес и отказывается от роялти. Осенью стало известно о планах фирмы продолжить оптимизировать количество своих заведений на территории России. В октябре у DP Eurasia в России насчитывалось 171 пиццерия. Годом ранее их было 192.