Бельгия приняла решение по разблокировке активов «Тинькофф Страхования»

Бельгия приняла решение о разблокировке активов «Тинькофф Страхования»
Минфин Бельгии отказал «Тинькофф Страхованию» в разблокировке активов в депозитарии Euroclear. Об этом со ссылкой на представителя «Тинькофф» пишет Forbes.
Ранее Евросоюзом были введены рестрикции против Национального расчетного депозитария (НРД). Активы российского депозитария вместе с бумагами инвесторов были заморожены. В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.
В «Тинькофф» отметили, что подали заявки на разблокировку активов «Тинькофф Страхования» и «Тинькофф Инвестиций».
«Тинькофф Страхование» получило отказ казначейства Бельгии, при этом он не касается активов «Тинькофф Инвестиций» и клиентов брокера.
Заявка «Тинькофф Инвестиций», поданная в ноябре 2022 года, пока находится на рассмотрении, пояснил он.
Напомним, что правительством и Банком России был подготовлен проект президентского указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые учитываются на специальных счетах типа «С». Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, на первом этапе разблокировке подвергнутся порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам.