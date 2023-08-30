Бельгия приняла решение по разблокировке активов «Тинькофф Страхования»

Минфин Бельгии отказал «Тинькофф Страхованию» в разблокировке активов в депозитарии Euroclear. Об этом со ссылкой на представителя «Тинькофф» пишет Forbes.

Ранее Евросоюзом были введены рестрикции против Национального расчетного депозитария (НРД). Активы российского депозитария вместе с бумагами инвесторов были заморожены. В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.

В «Тинькофф» отметили, что подали заявки на разблокировку активов «Тинькофф Страхования» и «Тинькофф Инвестиций».

«Тинькофф Страхование» получило отказ казначейства Бельгии, при этом он не касается активов «Тинькофф Инвестиций» и клиентов брокера.

Заявка «Тинькофф Инвестиций», поданная в ноябре 2022 года, пока находится на рассмотрении, пояснил он.