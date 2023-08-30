США лишили российскую компанию возможности выпускать газовое оборудование

Совместное предприятие российского энергохолдинга «Интер РАО» и американского конгломерата General Electric (GE) — «Русские газовые турбины» — лишилось возможности производить газовые турбины по лицензии GE, заявил глава «Интер РАО» Борис Ковальчук . Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Бизнесмен объяснил, что американские власти запретили General Electric вести дела с Россией, поэтому «в сложившейся обстановке совместное предприятие производить турбины не будет». Ковальчук добавил, что компании обсудят дальнейшую судьбу партнерства и соответствующие финансовые вопросы в 2024 году.

General Electric приостановила деятельность в России в марте прошлого года на фоне начала украинского конфликта, но пообещала продолжить обслуживание газовых турбин. Однако с 18 июня США наложили запрет на предоставление инжиниринговых услуг в России для американских компаний. Как писал «Ъ», уже на следующий день GE «без объяснения причин» остановила сервисное обслуживание газовых турбин на российских тепловых электростанциях (ТЭС).