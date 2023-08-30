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Зарубежная авиакомпания решила перейти на российскую систему бронирования

Зарубежная авиакомпания «Белавиа» решила перейти на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Авиакомпания «Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования
© lenta.ru

В источнике отмечается, что в связи с этими изменениями с 20:00 1 сентября в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении «Белавиа» будут недоступны такие услуги, как бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов.

При этом на портале говорится, что во время перехода на новую систему все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию, а пассажиров с заранее купленными билетами будут регистрировать в аэропортах в штатном режиме. Планируется, что все сервисы возобновят работу уже 2 сентября.

Ранее в Минтрансе России отчитались, что все отечественные авиаперевозчики полностью перешли на российские системы бронирования. В ведомстве уточнили, что работа с российскими системами позволит не только гарантировать конфиденциальность персональных данных, но и обеспечит суверенитет России при выполнении внутренних воздушных перевозок.