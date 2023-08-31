Банк UBS откажется от бренда поглощенного Credit Suisse

"Наше решение в отношении Credit Suisse было принято после тщательной оценки всех имеющихся вариантов. Наш анализ однозначно показывает, что полная интеграция является наилучшим результатом для UBS, наших заинтересованных сторон и экономики Швейцарии. <...> Наша цель - сделать переход для клиентов как можно более плавным. Две швейцарские компании будут работать отдельно до запланированной на 2024 год юридической интеграции, а постепенный перевод клиентов на системы UBS планируется завершить в 2025 году", - отметил генеральный директор UBS Серджио Эрмотти.