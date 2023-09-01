«Перекресток» отстаивает в суде два своих бренда

«Перекрёсток» (входит в Х5 Group) защищает в суде свои торговые марки «Зелёная линия» и «Шеф Перекрёсток». Первый бренд пытается отсудить ООО «Зелёные линии», а с регистрацией второго в Роспатенте возникли сложности. Об этом сообщают «Ведомости».

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Шеф Перекрёсток» по 32 классу Международной классификации товаров и услуг, он касается продажи безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Представитель Роспатента указал на наличие высокой степени сходства между обозначением «Шеф Перекрёсток» и товарными знаками «Шеф» и «Шеф Морс» других компаний. При этом в отношении 29 и 30 классов (мясо, молоко, овощи) заявка удовлетворена. «Перекрёсток» подал в Суд по интеллектуальным правам иск в защиту собственной торговой марки (СТМ).

Кроме того, на следующей неделе Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск к «Перекрёстку» от ООО «Зелёные линии» из-за бренда «Зелёная линия». Это одна из ведущих СТМ в «Перекрёстке», под ней выпускается молочная, кисломолочная продукция, яйца, полезные снеки.

У «Перекрёстка» порядка 20 собственных марок, в будущем компания планирует их консолидацию до пяти фокусных брендов — «Маркет Перекрёсток», Market Collection, «Шеф Перекрёсток», «Просто» и «Зелёная линия». По словам представителя сети, сейчас на долю продаж под СТМ в сети приходится 21,3% оборота, а общее количество позиций под такими марками на конец второго квартала составляло около 6,3 тыс.

Управляющий партнёр компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что «Перекрёстку» придется заручиться согласием владельцев конкурирующих товарных знаков или даже выкупить права на них, чтобы успешно зарегистрировать бренд в этих классах товаров.