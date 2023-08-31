Производители заявили об угрозе дефицита апельсинового сока в России

Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков заявил, что проблемы с сырьем для апельсинового сока периодически становятся острыми и грозят перебоями в поставках. Об этом сообщает РИА Новости.

Основная причина проблем - падение запасов сырья в Бразилии, крупнейшем экспортере этого продукта, до самого низкого уровня за последние 12 лет

По словам Новикова, ситуацию усугубляют и проблемы с поставками сырья из некоторых недружественных стран.

«Существует риск не только удорожания сырья, но и перебоев поставок концентрированного апельсинового сока на рынок России», - заявил глава организации.

Он подчеркнул, что апельсиновый сок занимает второе место по популярности в РФ и уступает лишь яблочному.

В «Союзнапитках» призвали сохранить нулевую пошлину на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлину на апельсиновую клетку, которую используют в производстве различных апельсиновых напитков.

В апреле 2022 года в «Союзнапитках» предупреждали, что в России могут прекратить выпуск апельсинового сока из-за перебоев с поставками и выросших цен на сырье.

В организации сообщили, что концентрированную основу для апельсинового сока в РФ ранее импортировали из США и Евросоюза.