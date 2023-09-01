США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

Минфин США ввел санкции против российской компании «Интеллект» из-за якобы связи с запусками ракет КНДР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Отмечается, что ограничения против компании из РФ направлены на предполагаемую поддержку северокорейской разработки оружия и баллистических ракет. Санкции стали ответом на неудачную попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник на орбиту. Минфин США отметил, что этот шаг был согласован с властями Южной Кореи и Японии.

«Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с Республикой Корея и Японией в наших коллективных усилиях по борьбе с незаконной и деструктивной деятельностью КНДР», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.