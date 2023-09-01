Состояние богатейших россиян выросло более чем на $32 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $32,01 млрд с начала 2023 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла"Вагит Алекперов заработал $7,25 млрд, его состояние увеличилось до $22,6 млрд, а состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $4,36 млрд, до $24,2 млрд. Стоимость наличных активов обоих россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время глава "Новатэка"Леонид Михельсон заработал $3,49 млрд, его состояние составляет $28,1 млрд.

Наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $1,03 млрд, до $7,97 млрд. Керимов не ответил на просьбы Bloomberg прокомментировать свой общий капитал.