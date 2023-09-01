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Стало известно о проблемах «Связного» с выплатой зарплат сотрудникам

Сеть магазинов «Связной», которая в настоящее время проходит процедуру банкротства, проинформировала работников о том, что не может своевременно выплатить им заработную плату. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

У «Связного» возникли проблемы с выплатой зарплат сотрудникам
© РИА Новости

Ситуация связана с блокировкой банковских счетов компании со стороны судебных приставов, пояснило руководство.

По словам одного из собеседников газеты, задержки с выплатами зарплат начали наблюдаться весной. В начале лета сотрудники закрывшихся точек получали только МРОТ.

«С весны к делу о банкротстве «Связного» присоединилось более сотни физлиц. Истцы рассчитывают на включение задолженности перед ними на суммы от 50 до 500 тысяч рублей в реестр требований кредиторов», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что, согласно опубликованному определению арбитражного суда Москвы, обязательства крупнейшего российского сотового ретейлера «Связной» достигают около 53,9 миллиарда рублей.

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В июне в отношении компании по ее собственному заявлению ввели начальную процедуру банкротства.

«Связной» является технологическим ретейлером. Ему принадлежат более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах РФ.

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