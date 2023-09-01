«Транснефть» может провести сплит акций

Совет директоров «Транснефти» рассмотрит вопрос о сплите акций компании в сентябре, передает в четверг, 1 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена совета директоров компании Геннадия Шмаля. По его словам, комитет совета директоров уже одобрил это решение.

На закрытии торгов Московской биржи четверга, 31 августа, привилегированная акция «Транснефти» стоила 132 850 тысяч рублей (обыкновенные акции компании не торгуются). Эта бумага является самой дорогой акцией (в абсолютном выражении) на российском фондовом рынке из числа ликвидных инструментов.

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«Буквально 29 числа (во вторник. — FM) на заседании комитета мы обсуждали эту тему и приняли решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций», — рассказал Геннадий Шмаль.

По его словам, если идею поддержал совет директоров и акционер, акция может быть раздроблена в 100 раз для повышения ликвидности бумаг компании.

«Акция очень дорогая, кто может купить такие акции? Одну, две, три можно. Поэтому решили в том предложении, которое было сформулировано на заседании комитета, предложить совету директоров «Транснефти» принять решение о дроблении, уменьшить стоимость в сто раз. Если сейчас, условно, 120 тыс. руб., то будет 1 тыс. 200 руб. Это даст возможность привлекать более широко рядовых граждан. Поэтому эта тема актуальна».

цитата Геннадия Шмаля по «Интерфаксу»

«Cреди голубых фишек акция «Транснефти» самая дорогая – стоит выше 130 тысяч рублей. Сплит позволит привлечь в бумаги большее количество частных инвесторов, которые ранее не могли позволить себе покупать акции компании. Таким образом, акционерная стоимость «Транснефти» возрастет», — оценила решение эксперт аналитического центра ПСБ Екатерина Крылова (ее мнение приводится в Telegram-канале «ПСБ аналитика»).