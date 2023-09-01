«Цифра брокер» принудительно сконвертировал мелкие долларовые остатки на счетах

В «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») провели новый раунд принудительной конвертации валюты, который коснулся долларовых остатков размером не более десяти долларов. Об этом сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на выписки со счетов клиентов.

Если на брокерском счете клиента компании на начало торговой сессии 30 августа был остаток в размере менее десяти долларов, клиент поручал брокеру продать этот остаток на торгах Московской биржи через заключение сделок USDRUB_TOM и USDRUB_TMS, говорится в последней редакции договоров обслуживания брокерских счетов «Цифра брокер».

В регламенте сказано, что брокер может конвертировать долларовые остатки размером не более десяти долларов каждое 10-е и 25-е число месяца. Такая же возможность предусмотрена и для остатков в евро, но в случае с европейской валютой речь идет о пороге в сто евро.

Центробанк в 2022 году рекомендовал брокерам включать в договоры с клиентами условия вынужденной конвертации валюты. Такую меру регулятор объяснил санкционными рисками - на случай, если иностранные контрагенты откажутся от проведения расчетов с российскими финорганизациями в некоторых валютах.