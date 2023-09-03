На поддержку временно закрытых аэропортов выделят еще 2,6 млрд рублей

Правительство дополнительно направит свыше 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов центральной и южной России, в которых временно ограничены полеты. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поддержку получат аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Средства направят на частичную компенсацию операционных расходов.

Из резервного фонда Правительства авиагаваням центральных и южных регионов дополнительно направят более 2,6 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов из-за продления ограничений. В мае на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 миллиарда рублей.