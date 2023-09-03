ООН предложила оценить ущерб аммиакопроводу «Тольятти - Одесса»

Представители ООН сделали российской стороне ряд предложений в рамках зерновой сделки. В частности, организация выступила с инициативой по оценке повреждений, причиненных трубопроводу «Тольятти-Одесса». Об это пишет РИА «Новости».

В ООН отметили, что для облегчения поставок российского аммиака на рынки следует начать работу по оценке ущерба трубопровода, пострадавшего в результате военных действий.

Ранее сообщалось, что после завершения зерновой сделки в июле 2023 года западные страны и ряд международных организации начали активно работать над ее возобновлением.

В частности, ООН, как один из ключевых гранатов соглашения, предпринимает определенные усилия для ее пролонгации.

На днях организация предложила России новый пакет, в который вошли меры по переподключению Россельхозбанка к SWIFT и снятию санкций с ряда российских компаний.