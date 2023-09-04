Владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор заявил, что американская компания McDonald's намеревалась вернуться в Россию. Его слова передает ТАСС.

По его словам, американская компания рассчитывала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства.

«Они (McDonald's) не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — поделился Говор.

Он пояснил, что в сделке была предусмотрена опция возвращения американского бизнеса в Россию.

Российский предприниматель с 2015 года являлся партнером — франчайзи McDonald's. Его компания управляла 25 ресторанам в Сибири.