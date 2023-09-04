«Альфа-банк» выбрал нового амбассадора вместо Ивана Урганта

Новым амбассадором Альфа-банка вместо ведущего Ивана Урганта станет Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста. Об этом со ссылкой на представителя банка пишет РБК.

По его словам, Баста «давний друг» банка и сотрудничает с ним и как клиент, и предприниматель.

«Героем большой имиджевой кампании стал Баста. Он давний друг «Альфы», нас объединяет дух предпринимательства и свободы», - пояснил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов кредитной организации Алексей Гиязов.

Телеведущий Иван Ургант являлся амбассадором Альфа-банка с 2020 года. После начала спецоперации на Украине Ургант выступил против и уехал из страны. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года.