Владелец «Вкусно — и точка» хочет открыть рестораны в Китае
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который расположен на берегу реки Амур напротив Благовещенска.
Как сообщает ТАСС, компания обратилась к McDonald’s с просьбой разрешить запуск ресторана на территории КНР.
Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал, что в компанию поступил запрос из китайского Хэйхэ. По его словам, у местного McDonald’s «логистика не дотягивает» до удаленного региона, из-за чего там нет заведений сети.
«Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии», — рассказал Говор.
Бизнесмен отметил, что к компании также обратились представители еще нескольких стран, которые хотят открыть у себя заведения сети «Вкусно — и точка».