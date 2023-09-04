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Владелец «Вкусно — и точка» хочет открыть рестораны в Китае

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который расположен на берегу реки Амур напротив Благовещенска.

Владелец «Вкусно — и точка» хочет открыть рестораны в Китае
© globallookpress.com

Как сообщает ТАСС, компания обратилась к McDonald’s с просьбой разрешить запуск ресторана на территории КНР.

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал, что в компанию поступил запрос из китайского Хэйхэ. По его словам, у местного McDonald’s «логистика не дотягивает» до удаленного региона, из-за чего там нет заведений сети.

«Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии», — рассказал Говор.

Бизнесмен отметил, что к компании также обратились представители еще нескольких стран, которые хотят открыть у себя заведения сети «Вкусно — и точка».

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