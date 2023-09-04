Магазины нижнего белья Women'secret вновь открылись в России

Магазины нижнего белья и одежды Women'secret открылись в России после закрытия в 2022 году. Работа возобновилась по франшизе с помощью белорусских партнеров, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на то, что цены на товары повысились.

Двери для посетителей открыли магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, следует из данных «Яндекс Карт». В остальных регионах они отмечены как «временно не работающие».

В контактах указали белорусскую группу компаний Fashion House. Это крупнейший fashion-ретейлер Белоруссии.

В описании фирмы говорится, что группа заключает франчайзинговые и эксклюзивные договоры с известными брендами, открывает магазины в наиболее коммерчески выгодных помещениях и эффективно управляет ретейл-бизнесом.

По словам собеседника агентства, скидки и акции все же действуют. Он отметил, что определенное белье продается уже не за 799 рублей, а за 999 рублей (с дисконтом).

«На отдельные позиции у нас "3 по цене 2", и распродажа сейчас идет», - добавил собеседник.