Назван покупатель оставшихся после строительства Nord Stream 2 труб

Германский газотранспортный оператор GASCADE стал покупателем труб, которые остались после окончания строительства "Северного потока - 2" и хранились на территории ФРГ. Об этом сообщило Минэкономики республики.

В ведомстве напомнили, что трубы правительство ранее приобрело у оператора так и не запущенного трубопровода - компании Nord Stream 2 AG.

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"Теперь в ходе расширения трубопроводной сети [в ФРГ] они были проданы компании GASCADE ", - указали в германском Минэкономики, не приведя дополнительных подробностей.

О факте продажи стало известно накануне.

Для какого именно проекта GASCADE будет использовать старые трубы, не уточняется. Известно, что компания в августе получила разрешение на строительство первого отрезка трубопровода OAL, который соединит будущий терминал по приему сжиженного газа в Балтийском море с наземной трубопроводной сетью.

Протяженность OAL составит около 50 км. Он свяжет еще не построенный СПГ-терминал у побережья острова Рюген и распределительные терминалы возле города Лубмин - именно на эти мощности ранее поступал российский газ по "Северному потоку". На данном этапе разрешение получено для 25-километрового отрезка, полностью проложить новую ветку планируется к концу текущего года.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.

Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - один был поврежден в результате диверсии в Балтийском море, а второй так и не был сертифицирован германской стороной.