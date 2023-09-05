У «дочки» Google в РФ выявлены признаки преднамеренного банкротства

У российской «дочки» Google выявлены признаки преднамеренного банкротства
Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» компании Google) Валерий Таляровский сообщил о наличии признаков преднамеренного банкротства в дочерней структуре американской корпорации. Об этом говорится на сайте Федресурса.
Управляющим была исследована деятельность компании за несколько лет. За основу был взят период с марта 2019 по декабрь 2022 года.
Сообщается о существенном снижении ликвидности ООО «Гугл». Оно наблюдалось с декабря 2020 года. По данным управляющего, к этому времени объем долга фирмы по выплате дивидендов перед учредителями достиг 10 млн руб.
Вместе с тем долг по расчетам материнской Google Ireland Limited увеличился на более чем 2 млрд руб.
Таляровский обратил внимание на снижение уровня платежеспособности должника. Компании грозят штрафы в России, отметил он.
Кроме того, «дочкой» Google осуществлялось списание цены внеоборотных и оборотных активов.
«Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства», — отмечается в уведомлении, которое подписал Таляровский.
Ранее сообщалось, что в июне в отношении крупнейшего российского сотового ретейлера «Связной» по его собственному заявлению ввели начальную процедуру банкротства. Согласно опубликованному определению арбитражного суда Москвы, обязательства компании достигают около 53,9 миллиарда рублей.