У «дочки» Google в РФ выявлены признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» компании Google) Валерий Таляровский сообщил о наличии признаков преднамеренного банкротства в дочерней структуре американской корпорации. Об этом говорится на сайте Федресурса.

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Управляющим была исследована деятельность компании за несколько лет. За основу был взят период с марта 2019 по декабрь 2022 года.

Сообщается о существенном снижении ликвидности ООО «Гугл». Оно наблюдалось с декабря 2020 года. По данным управляющего, к этому времени объем долга фирмы по выплате дивидендов перед учредителями достиг 10 млн руб.

Вместе с тем долг по расчетам материнской Google Ireland Limited увеличился на более чем 2 млрд руб.

Таляровский обратил внимание на снижение уровня платежеспособности должника. Компании грозят штрафы в России, отметил он.

Кроме того, «дочкой» Google осуществлялось списание цены внеоборотных и оборотных активов.

«Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства», — отмечается в уведомлении, которое подписал Таляровский.