«Почта России» разрешила проверять посылки перед оплатой

Клиенты «Почты России» теперь имеют право проверить посылу перед оплатой вне зависимости от того, есть ли дефект упаковки и отличается ли вес отправления от заявленного.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Клиенты «Почты России» теперь могут проверять посылки с наложенным платежом на соответствие вложений. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденного Минцифры России», - говорится в сообщении пресс-службы.

В «Почте России» напомнили, что ранее содержимое посылки можно было увидеть до оплаты только в случае если у нее была опись вложения, дефект упаковки или вес отличался от заявленного.

«Согласно новым правилам, клиент может попросить оператора проверить посылку, а после того, как убедится, что содержимое соответствует ожиданиям, оплатить заказ. Если получатель по тем или иным причинам откажется от товара, сотрудник отделения оформит возврат», - отметили в компании.

По словам руководителя дирекции по развитию бизнеса «Финансовые технологии» Почты России Владимира Давыдова, возможность проверить товары перед покупкой — базовая услуга в онлайн-торговле.

«Мы и дальше будет совершенствовать сервис, чтобы клиенты могли оценить его по достоинству», - заверил он.