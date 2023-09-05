Парламент Финляндии остался без Pepsi из-за России

Продукция американской компании PepsiCo больше не продается в парламенте Финляндии, передает Yle со ссылкой на руководителя ресторана, работающего в законодательном органе страны. По информации портала, товары были вывезены из помещений парламента в ответ на список бойкотистов.

Как отмечает Yle, речь идет и о продукции, которая уже была завезена в ресторан при парламенте. Портал подчеркивает, что данный шаг активно продвигал депутат Туомас Кеттунен под предлогом продолжения работы фирмы в России, несмотря на конфликт на Украине.