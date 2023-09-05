«Радио 7» объявило о начале ребрендинга

«Радио 7» проводит полномасштабный ребрендинг, который отразит непрерывное развитие станции, сообщили Sostav в компании. Изменения будут внедрять в несколько этапов.

Станция обновила логотип. Он стал более лаконичным, но сохранил дух и философию «Радио 7», пояснили в компании.

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Обновилось всё музыкальное оформление станции. Новым голосом «Радио 7» стала известная российская певица, композитор и продюсер Мария Зайцева. Коснулись изменения и содержания программ.

Так, в утренний сегмент переехала любимая многими слушателями рубрика "Хорошие манеры", эксперт которой — Татьяна Баранова — обсуждает с ведущими шоу "Утро на семи холмах" Юрием Гурьяновым и Татьяной Борисовой правила этикета и культуру поведения. А в шоу "Вечер на семи холмах" у Олега Машкова появится новая рубрика "Книжная полка", в которой ведущий расскажет о литературных новинках и вспомнит знаковые бестселлеры. Также в дневном эфире «Радио 7» стартовала новая познавательная рубрика "Удивительный мир Дианы Макеевой", в которой журналистка делится интересными фактами об окружающем нас мире.

Анастасия Рогожникова, программный директор «Радио 7»:

Приоритетами одной из самых влиятельных музыкальных радиостанций России остаются трансляции богатейшей коллекции мировых хитов разных эпох, поддержка и освещение важнейших культурных событий и уникальные развлекательно-познавательные программы.

Изменение внешнего вида и внутреннего наполнения сайта и мобильного приложения улучшит пользовательский опыт, считают в компании. В приложении для смартфонов появятся интерактивные сервисы — голосования, тесты и возможность отправлять сообщения в студию прямого эфира, а навигация по подкастам на «Радио 7» станет более удобной и интуитивной. Новый интерфейс обеспечит легкость и высокую скорость взаимодействия пользователей с продуктом. Одна из главных причин изменений — стремление повысить ценность бренда в глазах аудитории, потенциальных и текущих рекламодателей.