Стали известны спикеры и номинанты Премии на «Крым Урбан Форум»

Крупнейшее и знаковое для строительной индустрии событие – II Международная конференция по комплексному развитию территорий «Крым Урбан Форум» – пройдет 14-16 сентября в Симферополе и объединит на одной площадке инвесторов, девелоперов, строителей, производителей и поставщиков строительных материалов и технологий.

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В рамках мероприятия состоится «Форум застройщиков Крыма», а также церемония награждения лауреатов премии «Crimea Urban Awards 2023».

В Форуме застройщиков свое участие подтвердили:

⁃ Валерий Коваленко, председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу;

⁃ Никита Тарасов, министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым;

⁃ Ирина Соловьева, главный архитектор Республики Крым;

⁃ Даниил Пидаев, генеральный директор Корпорации развития Республики Крым;

⁃ Дмитрий Шеряко, министр экономического развития Республики Крым;

⁃ Елена Элекчян, и.о. министра промышленной политики Республики Крым;

⁃ Якуб Асанов, генеральный директор ГК «Монолит», а также другие представители крупных строительных компаний, банков и представителей крупного бизнеса.

В числе номинантов премии «Crimea Urban Awards 2023»: ГК «Монолит», ГК «Карбон», СЗ «Столичная Коммерческая Группа», Девелоперская компания «СКГ», СЗ «Прибрежный» и другие крупнейшие игроки рынка жилищного строительства.

Прием заявок на участие в Премии заканчивается 7 сентября, результаты голосования будут объявлены на торжественном Гала-ужине, который пройдет 15 сентября в Симферополе, в банкетном зале «Мархал». Мероприятие станет знаковым светским событием для рынка строительства и недвижимости Республики Крым.

Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц присоединиться к «Форуму застройщиков Крыма» и Премии «Crimea Urban Awards 2023» в качестве участников и партнеров мероприятия.