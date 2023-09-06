В Еврокомиссии сочли полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович счел «почти невыполнимой миссией» полный отказ от поставок российского газа. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

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По его словам, в прошлом году Европа сократила импорт газа из России с 150 миллиардов кубометров до менее 80 миллиардов кубометров. В этом году, вероятно, он составит всего 40 миллиардов кубометров, включая сжиженный природный газ (СПГ), полагает он. «Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия», — констатировал Шефчович.

В то же время он подчеркнул, что, если Евросоюз (ЕС) продолжит инвестировать в инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, он сможет еще больше снизить импорт российского СПГ в ближайшие месяцы. Шефчович добавил, что ЕК следит за тем, чтобы газ, импортируемый через общую закупочную платформу ЕС, не поступал из России. Каждый стратегически важный ресурс должен поступать как минимум от трех поставщиков, подчеркнул замглавы ЕК.