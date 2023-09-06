Пострадавший от паводка малый бизнес Приморья получит около 400 млн рублей поддержки

"У нас пострадали и объекты образования, и объекты здравоохранения, и объекты культуры, жилищно-коммунального хозяйства. <...> Мы сейчас активно работаем с субъектами малого предпринимательства. По малому предпринимательству на сегодняшний день где-то <...> около 400 млн рублей меры поддержки будут", - сказала Щербина, добавив, что это цифра может быть увеличена.