Сбер запустил рублевые переводы в Иран

Сбербанк запустил переводы в рублях в Иран для своих клиентов-физлиц, об этом в банке сообщили «Коммерсанту». «Сервис переводов в Иран новый, спрос еще предстоит оценить, в первую очередь услуга рассчитана на туристов», — добавили в «Сбере».

Переводы отправляются по номеру счета в иранский банк Pasargad, комиссия составит 1% от суммы.

Клиенты могут совершать переводы в адрес как физических, так и юридических лиц.

Лимит по одной транcакции и в сутки установлен на уровне 1 млн рублей.

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О том, что Россия и Иран представят новые финансовые инструменты, позволяющие переводить деньги между странами и осуществлять двустороннюю торговлю с использованием национальных валют, сообщало новостное агентство Tasnim в среду, 6 сентября. Кроме того, по словам исполнительного директора Иранской международной выставочной компании (IIEC) Сейеда Ахмад Реза Алаи, страны готовы представить инструмент банковского гарантийного письма.

В Иране уже открыл филиал ВТБ: он стал первым российским банком, который начал работать на территории республики. По словам замминистра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пака, представительство ВТБ в республике станет эффективным инструментом в переводе части поступлений иностранной валюты в банковскую систему страны, а также в обеспечении «прозрачности торговли».

Еще ранее, в декабре 2022 года, ВТБ запустил трансграничные переводы в иранских риалах физическим и юридическим лицам по банковским реквизитам, которые приходят в течение одного дня. Максимальная сумма одной операции составит 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц. Банк берет комиссию в размере 1% от суммы перевода, которая составит от 15 до 200 тысяч иранских риалов.