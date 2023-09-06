Российские компании рекордно потратились на компьютерный софт

Российские крупные и средние предприятия в 2022 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 310 миллиардов рублей — это рекордные вложения за все прошедшие годы. В среднем это 3,8 миллиона рублей на каждое предприятие. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Аналитики подчеркнули, что стимулом для бизнеса послужил уход иностранных разработчиков софта с российского рынка. Особенно это касается тех, для кого компьютерная безопасность и стабильное функционирование IT-инфраструктуры являются непременным условием работы. «Кризисная ситуация создала окно возможностей для российских разработчиков и дала толчок к активному развитию отечественной IT-отрасли», — указала глава FinExpertiza Елена Трубникова.

Основные вложения в ПО сделали предприятия в сфере информации и связи (это непосредственно область IT, а также телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность, производство различного контента; 131,3 миллиарда рублей), обрабатывающей промышленности (61,2 миллиарда), оптовой и розничной торговли (35 миллиардов), профессиональной, научной и технической деятельности (сюда относятся юриспруденция, аудит, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, реклама; 27,5 миллиарда), а также транспортной отрасли и складского хозяйства (14 миллиардов).