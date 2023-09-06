На Украине у бизнесмена из РФ конфисковали продукцию на более чем $81 тыс.

На Украине заявили о конфискации у бизнесмена из РФ металлопродукции на более чем $81 тыс.
Украинский суд удовлетворил ходатайство Госбюро расследований Украины о конфискации в пользу государства имущества, которое, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями Киева российскому бизнесмену Андрею Комарову. Об этом сообщило Госбюро расследований в своем Telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, речь идет о конфискации металлопродукции стоимостью почти 3 млн гривен (более $81 тыс.). В Госбюро расследований утверждают, что продукция находилась на складах украинской таможни еще до 24 февраля прошлого года и была заказана одним из местных предприятий.
Комаров находится под санкциями Украины с 19 октября 2022 года. Рестрикции применены сроком на 10 лет, в том числе в плане ограничения торговых операций.