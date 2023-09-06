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В Евросоюзе отклонили иски граждан России, попавших под санкции

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, которые попали под ограничительные меры Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд ЕС отклонил иски опротестовавших санкции российских бизнесменов
© РИА Новости

Суд постановил, что истцам придется компенсировать судебные издержки.

Известно, что был отклонен иск российского бизнесмена и экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров предприятия.

Также судом отклонены иски предпринимателя Геннадия Тимченко и экс-управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.

Как заявил депутат Европарламента из Германии Гуннар Бек в недавнем интервью газете «Известия», официально Совет Европейского союза в настоящее время не обсуждает новые санкции против России, но предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты могут расширить ограничения из-за нарастающего сотрудничества России и КНДР.

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