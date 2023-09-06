Суд ЕС отклонил иски опротестовавших санкции российских бизнесменов

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, которые попали под ограничительные меры Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что истцам придется компенсировать судебные издержки.

Известно, что был отклонен иск российского бизнесмена и экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров предприятия.

Также судом отклонены иски предпринимателя Геннадия Тимченко и экс-управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.

Как заявил депутат Европарламента из Германии Гуннар Бек в недавнем интервью газете «Известия», официально Совет Европейского союза в настоящее время не обсуждает новые санкции против России, но предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев.