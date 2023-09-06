ВТБ отменяет лимиты по наличным для карт других банков в своих банкоматах
ВТБ объявил об отмене лимитов на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.
Уточняется, что раньше действовавшее ограничение составляло 100 000 рублей за одну операцию.
По словам заместителя руководителя департамента развития инструментов обслуживания – начальника управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергея Панюшкина, с начала года число операций по картам других банков в банкоматах ВТБ выросло на треть, и после отмены ограничений в банках ожидают еще большего спроса на повседневные операции.
Зимой в единый парк банкоматов ВТБ вошли аппараты «Открытия» и РНКБ.
Ранее Банк России сообщил о планах равномерно продать валюту с 14 по 22 сентября на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда.