ВТБ отменяет лимиты по наличным для карт других банков в своих банкоматах

ВТБ объявил об отмене лимитов на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

Уточняется, что раньше действовавшее ограничение составляло 100 000 рублей за одну операцию.

По словам заместителя руководителя департамента развития инструментов обслуживания – начальника управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергея Панюшкина, с начала года число операций по картам других банков в банкоматах ВТБ выросло на треть, и после отмены ограничений в банках ожидают еще большего спроса на повседневные операции.

Зимой в единый парк банкоматов ВТБ вошли аппараты «Открытия» и РНКБ.