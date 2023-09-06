Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена

Суд ЕС впервые вынес решение о снятии санкций с российского бизнесмена - инстанция вынесла решение в пользу экс-главы Ozon Александра Шульгина. Об этом сообщает Forbes.

Журнал отмечает, что до случая Шульгина суд отменял ограничительные меры лишь в отношении родственников людей, попавших под санкции

Шульгин возглавлял Ozon с декабря 2017 года. Он покинул свой пост в Ozon и вышел из совета директоров компании в апреле 2022-го на фоне введения санкций против него.

Сообщалось, что руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько топ-менеджеров Ozon.