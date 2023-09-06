В Госдуме оценили отказ Молдавии платить России долг за газ

Отказ Молдавии платить России исторический долг за газ свидетельствует, что России стоит прекратить экспортировать другим государствам газ в долг, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

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«Нужно понять, что в очередной раз мы убеждаемся, что поставлять газ в долг неразумно, потом все равно начнут пытаться этот долг не платить. К сожалению, с "Газпромом" такое происходит не первый раз, и я бы все-таки еще рекомендовал прекратить практику отсроченных платежей по поставленному газу», — заявил депутат.

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Если отсроченные [платежи] не выполняется, то нужно прекращать поставки газа. К сожалению, некоторые страны считают, что они могут себе позволить не платить. Мы знаем такую ситуацию и с Украиной Игорь Ананских, первый зампред комитета Госдумы по энергетике.

Ананских также отметил, что в отказе от выплат может быть и внутриполитическая составляющая.

«Молдавия находится в тяжелейшей экономической ситуации, там политический кризис, рейтинг президента очень низок. Понятно, что они пытаются таким образом показать свою значимость», — добавил парламентарий.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан прокомментировал результаты международного аудита исторического долга Молдавии перед российской компанией. По его словам, ни правительство Молдавии, ни ее граждане не будут платить по долгам за газ, которые «выдумал» российский «Газпром».

Выводы из отчета компаний Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co ранее представил министр энергетики Виктор Парликов. Как оказалось, аудиторы не смогли найти документов, подтверждающих необходимость выплатить 709 миллионов долларов, реальный долг составил только 8,6 миллиона долларов, то есть почти в сто раз меньше.