"Газпром" отреагировал на заявление Молдавии по долгу за газ

"Газпром" категорически не согласен с утверждениями Молдавии по историческому долгу за газ и намерен отстаивать свои права. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", - говорится в комментарии компании относительно размещенного на сайте Минэнерго Молдавии пресс-релиза, посвященного результатам аудита исторической задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" за поставленный потребителям на правом берегу реки Днестр газ.
Отчет аудитора не был утвержден наблюдательным советом "Молдовагаза", как предусмотрено договоренностями между "Газпромом" и правительством Молдавии.
"В любом случае, как мы уже отмечали, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом". Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража", - подчеркнули в "Газпроме.